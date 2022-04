Nível de prontidão combativa do efectivo feminino da PIR satisfaz Comandante-Geral.

O Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola, Comissário Geral, Arnaldo Manuel Carlos, mostrou-se, hoje, satisfeito, em Luanda, com os níveis de prontidão e preparação combativa do efectivo feminino da Polícia de Intervenção Rápida (PIR).

A satisfação foi manifestada na manhã desta terça-feira, 12 de Abril, durante a realização do concurso de Armamento, Equipamento e Tiro, denominado “Pentatlo Operacional”, realizado na Unidade Delta/PIR, na zona do Kicuxi, em Viana, onde a operactividade das senhoras daquele órgão de especialidade da Polícia Nacional de Angola foi posta à prova, no referido concurso.

Na ocasião, o Comissário-Geral considerou ser importante a preparação combativa das forças da PIR, “face ao contexto” e pelo facto “de se tratar de uma força policial que orgulha e dignifica a nação angolana”.

Refira-se que, o concurso contou com a participação de distintas equipas das Forças da PIR, nomeadamente: Unidade Anti-terrorismo (UAT), Delta, 1ª Unidade, Unidade de Segurança Interna e foi vencedor da disputa a UAT, na categoria colectiva, e na categoria individual venceu a 1° Subchefe Carla Lourenço da mesma Unidade. O certame terminou com acto simbólico de imposição de patentes aos efectivos e entrega de flores as concorrentes, no âmbito das festividades do mês de Março.

Testemunharam o acto o 2º Comandate-Geral, Comissário-Chefe Domingos Ferreira de Andrade e membros do Conselho Superior de Polícia.