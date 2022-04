Isabel Guialo celebra 32 anos de idade

Isabel Evelize Wangimba Guialo está de parabéns. A andebolista e celebrou na sexta-feira, dia 8 de Abril, 32 anos de idade. Belinha, como é conhecida nos meandros do andebol, não desvendou onde e como foi a sua festa de aniversário.

Aos 32 anos, Isabel ostenta no seu curriculum, vários momentos áureos como atleta, como a sua estreia na categoria de seniores no ano de 2008, quando ainda era júnior, pelo Atlético Sport Aviação (ASA), na Taça dos Clubes Campeões em Benin, com apenas 17 anos.

Na época de 2010/2011, Isabel ingressou na Selecção Nacional de Seniores e participou no Mundial do Brasil. Actualmente atleta do 1º de Agosto, o Jornal de Angola aproveita a ocasião para desejar felicidades e êxitos na carreira desportiva.