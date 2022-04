Bolsonaro derruba diferença para Lula para 5 pontos com votos vindos de Moro

Pesquisa PoderData mostra que, sem Moro, votos vão para Bolsonaro

Diferença entre o presidente e Lula caiu para 5 pontos, a menor registrada pela pesquisa em 2022

Terceira via, com Ciro, Doria e Tebet segue sem número expressivos

Sem o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) na corrida eleitoral, os motos migraram para Jair Bolsonaro (PL). Assim, o atual presidente derrubou a diferença para Lula (PT) para cinco pontos. Enquanto o ex-presidente tem 40% das intenções de voto, Bolsonaro tem 35%. É o que mostra a nova pesquisa PoderData, divulgada nesta quarta-feira (13).

A diferença entre Lula e Bolsonaro é a menor registrado pelo levantamento em 2022. O resultado deve sacramentar um segundo turno entre o petista e o atual presidente da República

A terceira via segue sem engrenar. Em terceiro lugar, aparece Ciro gomes (PDT), com 5%, enquanto João Doria (PSDB) tem 3%.

O levantamento foi feito entre os dias 10 e 12 de abril e foram ouvidas 3 mil pessoas por meio de ligações, tanto para telefones fixos quanto para celulares. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Veja como fica o cenário de intenção de voto:

Lula (PT): 40%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Ciro Gomes (PDT): 5%

João Doria (PSDB): 3%

André Janones (Avante): 3%

Simone Tebet (MDB): 2%

Eymael (DC): 1%

Felipe D’Ávila (Novo): 0%

Péricles (UP): 0%

Manzano (PCB): 0%

Vera Lúcia: 0%

Branco/nulo: 7%

Não sabem: 4%

Além de Moro, que ficou fora da pesquisa, o nome de Eduardo Leite (PSDB) também não apareceu no levantamento. Candidatos da terceira via, como Simone Tebet e João Doria negociam também com o União Brasil para terem candidato único.