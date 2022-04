Assalto em SP tem 40 reféns e troca de tiros entre quadrilha e PM; uma pessoa morreu

Polícia prendeu três integrantes de quadrilha durante assalto em SP, na Zona Norte da cidade

Durante a operação, um dos criminosos foi atingido e morreu; duas outras pessoas ficaram feridas após serem atingidas por balas perdidas

Grupo roubava cofre de fábrica na Vila Maria, mas foram surpreendidos pela PM quando deixavam o local

A polícia prendeu três integrantes de uma quadrilha na Zona Norte de São Paulo na noite desta terça-feira (12), por volta das 22h30. O grupo era formado por 12 pessoas e invadiu uma empresa para roubar cobre, matéria prima usada pela empresa que faz tratamento de superfícies metálicas. As informações são da TV Globo.

Testemunhas relataram que os homens chegaram em dois carros para tentar roubar a carga, avaliada em R$ 2 milhões. Os homens estavam fortemente armados e chegaram a fazer 40 pessoas como reféns. Durante a operação, houve um tiroteio e um homem morreu. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O assalto aconteceu na Vila Maria, na empresa Ztec Tecnologia de Metais Ltda. Segundo a TV Globo, o grupo criminoso usava roupas parecidas com os uniformes de funcionários da fábrica. Testemunhas afirmam que alguns dos assaltantes estavam com fuzis.

Quando o grupo deixava o local, foi surpreendido pela Polícia Militar. No tiroteio, três pessoas foram baleadas, entre elas um dos criminosos. O homem foi atingido na cabeça e no peito e morreu no local.

Outras duas vítimas eram pessoas sem envolvimento com o crime ou com a empresa e foram atingidos por balas perdidas. Os dois foram levados para o atendimento médico de urgência e não há informações sobre o estado de saúde deles.

Oito membros da quadrilha conseguiram fugir.