Várias pessoas baleadas numa estação de metro de Nova Iorque

Várias pessoas foram alvejadas a tiros na manhã desta terça-feira, 12, numa estação de metro em Brooklyn, em Nova Iorque, mas até agora desconhecem-se a gravidade dos ferimentos e se houve ou não vítimas mortais.

O anúncio foi feito pelos Bombeiros que encontraram os feridos depois de terem sido chamados devido a uma enorme fumaça que saía do local.

Algumas fontes no local falam em pelo menos 13 feridos.

Há imagens de pessoas ensanguentadas no chão a serem atendidas por bombeiros.

A polícia apenas disse estar no local, mas não deu mais detalhes.

Várias pessoas no local disseram à imprensa que um homem possivelmente vestido com roupas semelhantes às usadas pelos trabalhadores da empresa do metro, MTA, lançou algum tipo de dispositivo e depois disparou contra as pessoas na estação.