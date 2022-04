Unitel e Movicel lançam novos tarifários na semana em que Africell começou a funcionar no País

A UNITEL e MOVICEL, duas das principais operadoras de telefonia móveis, lançaram novos serviços tarifário, uma com quatro vezes mais dados de internet e a outra com 60 minutos de chamadas de voz e mensagens grátis por dia entre clientes da mesma rede, na semana em que quarta operadora móvel em Angola, a AFRICELL, lançou os seus serviços.

Clientes das duas operadoras dizem que os novos tarifários, agora mais baixos, foram lançados por causa da nova operadora e aproveitam para exigir melhoria dos serviços.

A UNITEL, considerada a maior operadora de telecomunicações de Angola, lançou esta quinta-feira, 07, o tarifário “BAZZA” que vai permitir falar 60 minutos grátis diariamente entre clientes durante os primeiros três meses.

Segundo esta operadora, o tarifário inclui também a oferta de um Cartão SIM, com 1G válido por 10 dias e mais 100 kwanzas para falar com clientes extra-tarifário.

Já a MOVICEL, tida como a segunda maior operadora do País, lançou esta semana o tarifário MOVINET 4 x 4, que permite ao cliente, na compra de um plano mensal de 6GB, quatro vezes mais dados.

De acordo com o anúncio, com 1.000 Kwanzas os clientes passam a ter agora 4GB durante 30 dias, sendo que uma metade do saldo deverá ser utilizada no período normal das 06:00 às 23:59, enquanto a outra metade será utilizada de madrugada (das zero às cinco da manhã).

No caso da UNITEL, os clientes questionam o serviço “BAZZA” visto que o novo tarifário implica um novo chip.

“Seria melhor transferir o número antigo para um novo programa e não adquirir um novo chip”, lamentaram os clientes desta operadora que o Novo Jornal ouviu esta sexta-feira.

A UNITEL apela aos clientes interessados a dirigirem-se a uma loja da operadora para obtenção de mais informação.

Já os clientes da MOVICEL, satisfeitos, contaram ao Novo Jornal que, no momento, a MOVINET 4 x 4, é o melhor tarifário de internet que a operadora oferece aos clientes, mas apelam que seja melhorada a qualidade da internet.

“O funcionalmente da internet é o principal problema da MOVICEL. A questão não é apenas aumentar os bónus nos serviços, é preciso melhorar a qualidade da Net”, sugerem os clientes.

Esta sexta-feira, 08, A AFRICELL, o mais novo operador de telecomunicações do País, abriu ao público a sua loja principal, na baixa de Luanda, com milhares de clientes à procura dos seus serviços.

Salientaram que os clientes da AFRICELL poderão também usufruir da rede Africell 4G com pacotes de dados até metade de preços, com 1GB de dados no valor de 750 kwanzas e as chamadas dentro da rede Africell são gratuitas, as chamadas para outras redes têm um custo de 12 kwanzas.

Em Angola, a nova operadora efectuou a primeira chamada em Dezembro do ano passado, assinalando assim o início das operações.