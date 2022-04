Malanje: Deputado do MPLA e padrinho do Seminário Maior interage com seminaristas sobre a vida política e social do País

Neste sábado, dia 09 de Abril, o Seminário Maior Arquidiocesano de Malanje recebeu a visita do Deputado João Diogo Gaspar. Durante a sua estadia, que durou mais de uma hora, o deputado à Assembleia Nacional pela bancada do MPLA, abordou com os futuros sacerdotes a vida política e social do País.

O também padrinho do Seminário Maior da Arquidiocese de Malanje, desde o ano de 2015, na sua interacção, João Diogo Gaspar alertou aos seminaristas que a vida se faz na sociedade, que somos todos da sociedade e fazemos parte dela.

“Ninguém fica de fora. Eis a razão do Registo Eleitoral Oficioso através da plataforma BUAP, criada pelo Executivo no final do ano passado e que culminou no dia 7 de Abril do ano em curso, na pessoa do Presidente da República, João Lourenço, para que todos os angolanos em idade eleitoral possam fazer parte da grande festa da democracia, momento único do voto em Agosto próximo”, afirmou João Diogo Gaspar.

O encontro, serviu como troca de ideias sobre os mais variados aspectos do funcionamento do país, o papel da juventude em prol ao desenvolvimento da sociedade, tendo feito ainda uma breve apreciação sobre a problemática do emprego e acesso ao ensino e, por último, o representante do povo falou do papel da igreja na moralização da sociedade, os ganhos alcançados no quinquénio 2017-2022 e a visão futurista do Presidente da República, João Lourenço.

O representante do povo na Assembleia Nacional aproveitou para visitar as instalações do Seminário e conhecer mais sobre o seu funcionamento e sobre as principais preocupações da instituição face a sua actuação na sociedade.

DOAÇÕES

Dada as preocupações apresentadas pelos afilhados do Deputado, este Domingo, 10, o padrinho do Seminário Maior de Malanje fez entrega de equipamento electrónico e gastável como computador, impressora, resmas de papel, tinteiros e outros meios.

O gesto foi louvado pelos missionários que alegam não ser a primeira vez que o padrinho João Diogo Gaspar ajuda aquela instituição ligada à Igreja Católica.