Ba ganha simpatia nas actividades culturais

A andebolista Teresa Almeida “Bá” mostrou ser uma figura atenta às actividades recreativas e culturais de Luanda.

Longe das quadras, em pleno final de semana, Teresa Almeida, Bá, para os mais próximos, foi uma das celebridades que participou da última edição do mês de Abril, do Muzonguê da Tradição, realizado no Centro Recreativo e Cultural Kilamba.

A andebolista, que defendeu a baliza nacional e conquistou o mundo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, mostrou que não brilha apenas nas quadras desportivas.