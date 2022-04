Uíge acolhe Nacional de Xadrez em juvenis

Mais de 90 xadrezistas do país disputam, a partir de domingo (10), na cidade do Uíge, o campeonato nacional de xadrez em juvenis de ambos os géneros.

Com a previsão de duração de cinco dias, a competição em sistema suiço vai albergar as categorias de sub 8, 10, 12, 14 e 16, das províncias do Cuanza Sul, Benguela, Moxico, Cunene, Luanda, Namibe e Uíge.

As equipas irão em busca de marcas no tabuleiro, através da aplicação de estrutura de peões, práticas de reconhecimento de padrões tácticos, ataque duplos, xeque-mate e outras estratégias da modalidade.

Em entrevista à Angop, esta sexta-feira, o presidente da Associação Provincial de Xadrez, Amilton Soni Alves, explicou que 40 xadraxistas, dos mais de 90 que vão participar da prova, pertencem à selecção do Uíge.

Em relação à equipa local, acrescentou que o objetivo é melhorar as posições quedadas na prova anterior, disputada em 2021 em Luanda, onde a segunda e terceira posições, das categorias sub 10 e 12, foram conquistadas pelos desportivas do Uíge, enquanto na camada de sub 14 em masculino, os jogadores uigenses ocuparam o quarto lugar.

Em relação à prova que será realizada pela primeira vez na provincia do Uíge, explicou que as condições de alojamento, alimentação, materiais de jogo e outros já foram criadas.

O antigo praticante de xadrez adiantou que, durante o certame, serão realizados cursos de árbitros e treinadore, numa parceria entre associação local da modalidade e a Federação Angolana de Xadrez.