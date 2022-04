Estados Unidos: Senado confirma primeira juíza negra no Supremo Tribunal

O Senado norte-americano confirmou, esta quinta-feira, a juíza Ketanji Brown Jackson como magistrada do Supremo Tribunal de Justiça. Trata-se da primeira mulher negra a ocupar o cargo nesta que é a mais alta instância judicial dos Estados Unidos da América.

Todos os 50 senadores do partido democrático (50) e três senadores republicanos moderados (Susan Collins, Lisa Murkowski e Mitt Romney) votaram a favor da entrada desta jurista de 51 anos de idade no templo americano do direito. Contra votaram outros 47 senadores republicanos. O resultado foi aplaudido de pé por grande parte dos membros da câmara alta do Congresso.

A juíza Ketanji Brown Jackson tenha sido escolhida pelo Presidente democrata Joe Biden, no final de Fevereiro, que tinha prometido, aquando da sua campanha presidencial, nomear, pela primeira vez, uma mulher negra para a mais alta instância judicial do país, com 233 anos.

Para realçar o carácter simbólico desta nomeação, a sessão foi presidida pela vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, que foi a primeira mulher negra e de ascendência sul-asiática a aceder à vice-presidência do país.

“Hoje é um dia extraordinário e é uma declaração muito importante sobre quem somos como nação”, sublinhou Kamala Harris, à saída do Senado.

No Tribunal Supremo, Ketanji Brown Jackson irá substituir o magistrado Stephen Breyer, de 83 anos, que se reforma no final de Junho.