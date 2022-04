Reestruturação do PAC vai impulsionar projectos do PRODESI

A reestruturação do Projecto de Apoio ao Crédito (PAC) vai impulsionar a concessão de crédito aos projectos do PRODESI, que dispõe de 94 propostas na banca comercial, anunciou hoje, em Luanda, a directora nacional para a Economia, Competitividade e Inovação, Joffrana Xavier.

Falando no habitual briefing do Ministério da Economia e Planeamento (MEP), sublinhou que os 94 projectos estão avaliados em 5 mil milhões de kwanzas, repartidos pelo Aviso 10/20 do Banco Nacional de Angola (BNA), que controla 73 e o próprio PAC com 21.

“A resposta da banca para com estes projectos não está na velocidade que gostaríamos. Por natureza, no primeiro trimestre do ano, a banca não concede muito crédito, porque é quando está a fechar alguns dossieres, e estes projectos estão no âmbito de linhas públicas de financiamento”, disse.

Joffrana Xavier frisou que com a reestruturação, o Projecto de Apoio ao Crédito conta com 41 mil milhões de kwanzas, e juro de 7.5, sendo operacionalizado pelo Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA).

A reestruturação deste surge para reverter a contínua e ainda forte dependência do país às importações, através do aumento sustentável da produção interna. O objectivo é responder à crescente procura por instrumentos financeiros para créditos a projectos do sector produtivo nacional, alimentando assim a Reserva Estratégica Alimentar e criando empregos sustentáveis.

Por outro lado, a directora nacional para a Economia, Competitividade e Inovação fez saber que continua a decorrer o cadastramento de produtores no Portal de Produção Nacional, que conta com 63 mil 888 produtores nacionais inscritos, número que já ultrapassou a meta de 2022 que era ter 40 mil produtores.

Em relação à compra futura, Joffrana Xavier adiantou que foram celebrados mais 20 contratos, sendo 19 em Luanda e um no Moxico. Quanto à realização de feiras, adiantou estarem previstas mais de 200, tendo sido realizadas, na última semana, três feiras na província do Cuanza Norte.

PREI ultrapassa falha no sistema

Por sua vez, o coordenador do Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI), Mário Jacob, salientou que se está a trabalhar com o sector das tecnologias para se ultrapassar as falhas de sistema registados no processo de formalização dos agentes económicos nos mercados.

O responsável destacou que estão a ser criadas as condições para se trabalhar off-line, de formas a facilitar os registos dos agentes que tencionam juntar-se aos 131 mil 723 operadores económicos formalizados pelo referido programa.

Mário Jacob fez saber que o PREI vai iniciar a 11 de Abril a segunda fase de operacionalização do programa, que deverá ocorrer na Província do Namibe, no mercado dos eucaliptos.

Adiantou pretender-se avançar com o trabalho de extensão nas províncias de Benguela, Cuando Cubango, Uíge e Cabinda, prevendo-se o encerramento da primeira fase nas províncias do Cuanza Sul, Zaire e Bengo.

Destacou ter sido incorporado um serviço destinado à alfabetização, que beneficiou 20 operadores do mercado do Catinton. Adiantou ainda que o PREI vai incorporar a abertura de contas simplificadas, inicialmente no mercado do Catinton em Luanda e no mercado dos Eucaliptos na Província do Namibe.

O Programa de Reconversão da Economia Informal prevê resgatar 65% do desperdício de receita da economia informal, estimada em 40 mil milhões de dólares.