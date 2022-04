Presidente João Lourenço felicita jovens angolanos

O Presidente da República, João Lourenço, felicitou, esta quinta-feira, os jovens, estudantes, desportistas, artistas e trabalhadores angolanos de todas as frentes, pela rápida construção do Canal de Cafu – Sistema de Transferência de Água do Rio Cunene.

Na sua conta na rede social Twitter, João Lourenço deixou uma palavra de apreço e reconhecimento aos jovens que, em tempo recorde, construíram o “extenso canal” e as 30 represas de armazenamento de água do projecto Cafu, no Cunene.

Sublinhou que o país conta com os jovens para a manutenção da paz e para o “grande desafio” do desenvolvimento económico e social.

Na última segunda-feira, o Chefe de Estado angolano inaugurou o Canal de Cafu, que visa combater a seca severa e beneficiar um total de 230 mil habitantes e 255 mil cabeças de gado naquela província do sul do país.

O referido sistema transfere água do Rio Cunene para as localidades de Ombala-Yo-Mungo (município de Ombadja), Namacunde e Ndombondola.