Gabriel Monteiro tem gabinete lacrado e diz que PF não encontrou nada na residência

Gabriel Monteiro teve o gabinete na Câmara do Rio lacrado

Casa do vereador foi alvo de busca e apreensão nesta quinta (7)

Monteiro é investigado pelo vazamento de vídeo tendo relações sexuais com uma adolescente de 15 anos

O gabinete de Gabriel Monteiro (PL) foi lacrado nesta quinta-feira (7). O vereador é alvo de uma operação da Polícia Civil, que investiga denúncias de assédio sexual e estupro. Monteiro nega as acusações.

A investigação foi deflagrada a partir de um vídeo íntimo de Gabriel Monteiro tendo relações sexuais com uma adolescente de 18 anos. Segundo o político, o vazamento foi obra de ex-assessores dele.

Segundo informações do portal g1, autoridades estiveram em 11 endereços, ligados ao vereador e outras seis pessoas, incluindo a Câmara do Rio de Janeiro e a casa onde mora Gabriel Monteiro, na Barra da Tijuca.

Depois dos mandados de busca e apreensão na casa do vereador, Gabriel Monteiro foi até a 42ª DP para prestar esclarecimentos. “Já de antemão, não encontraram nada ilegal na minha casa, tudo perfeito”, disse no local.

À TV Globo, o titular da delegacia, Luis Mauricio Armond Campos relatou que o vereador ficou desconfortável quando os policiais chegaram para cumprir os mandados. “Ele acompanhou as nossas investigações, ficou lá, verificando. Teve as considerações dele, que serão levadas em conta na hora do registro, nas oitivas das pessoas envolvidas”, relatou.

No local, as equipes de Campos encontraram pistolas, armas longas, carregadores e coletes. “Faremos um levantamento, se existe alguma restrição, se existe alguma circunstância a ser levada em conta. E aí vamos verificar, depois dessas análises, o que fazer com esses equipamentos.”

O vereador se defendeu e disse que todo o armamento está dentro da lei e não existe nada irregular. Segundo a TV Globo, foram apreendidas seis pistolas, uma escopeta e um veículo blindado.

Vereador ostentava vídeos íntimos de menores

Em depoimento à Polícia Civil, um dos assessores de Gabriel Monteiro (PL) afirmou que o vereador mostrava vídeo dele tendo relações sexuais com menores “como se fossem troféus”. O conteúdo do depoimento, dado nesta quinta-feira (7), foi revelado pelo portal g1.

O funcionário do gabinete do vereador revelou que pediu licença médica do trabalho em janeiro, depois de ter uma crise de ansiedade.

“Gabriel tinha o hábito de ficar exibindo vídeos íntimos, dele mantendo relações sexuais com outras mulheres, maiores ou menores de idade, como se fossem ‘troféus’”, relatou o assessor. No depoimento, ele descreveu que Gabriel Monteiro mostrava as imagens para seguranças e assessores. “Dava para ver que ele tinha prazer em se exibir e se vangloriar”, disse.