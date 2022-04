Eleições: Tribunal Constitucional “solta” Adalberto Costa Júnior para candidatar-se em Agosto

O aguardado acórdão do Tribunal Constitucional sobre o pedido de impugnação do XIII Congresso Ordinário da UNITA, conclave realizado em Dezembro de 2021 e em que ACJ voltou a ser eleito, foi esta quarta-feira publicado.

O colectivo de juízes decidiu, em conferência, no Plenário do TC, “declarar procedente a excepção dilatória da litispendência”, situação que ocorre quando duas acções idênticas se encontram em curso ao mesmo tempo. Nesse caso, uma delas será anulada para evitar decisões diferentes para um mesmo caso. Os juízes optaram assim pela “absolvição da instância”, ou seja, indeferiram a pretensão dos requerentes.

Esta decisão foi unânime e assinada por todos os juízes.

De lembrar que o Tribunal Constitucional declarou, em Outubro do ano passado, a eleição de Adalberto da Costa Júnior como presidente da UNITA, efectivada no congresso do partido realizado em Novembro de 2019, ilegal.

Um dos argumentos utilizados para defender a destituição foi o de que Adalberto Costa Júnior teria concorrido à liderança da UNITA sem renunciar à nacionalidade portuguesa.

Passados dois meses, a UNITA realizou o XIII Congresso Ordinário que voltou a e colocar outra vez, Adalberto Costa Júnior, como presidente do partido.

Recentemente surgiram informações nas redes sociais que davam conta de que o Tribunal Constitucional estaria em vias de, novamente, anunciar a anulação do XIII Congresso Ordinário da UNITA, realizado em Dezembro de 2021, a pretexto de “terem sido violados princípios e direitos protegidos pela Constituição, pela Lei dos partidos políticos e pelos estatutos da UNITA, ferindo de nulidade todos os actos praticados e supervenientes”.

UNITA reage com cautela

O porta-voz da UNITA, Marcial Dachala, disse hoje que o seu partido foi notificado pelo Tribunal Constitucional (TC) por via dos seus advogados, sobre o acórdão publicado quarta-feira, 06.

“A UNITA foi notificada por via dos nossos advogados e nós agora vamos esperar para ter a noção exacta do alcance desta notificação”, disse ao Novo Jornal Marcial Dachala quando reagia ao aguardado acórdão do TC sobre o pedido de impugnação do XIII Congresso Ordinário do partido.

“Tenham paciência, assim que tivermos a noção do alcance exacto daquilo que é o conteúdo desta notificação nós viremos a público com uma posição”, referiu o porta-voz da UNITA.

“A UNITA cumpriu rigorosamente com aquilo que cabe e o Tribunal Constitucional deve exactamente cumprir com perfeição aquilo que lhe cabe, a validação daquilo que foi o trabalho do XIII Congresso Ordinário do nosso partido”, acrescentou.