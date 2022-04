Uma Africell morna e que não transmite confiança de funcionalidade

Não há comparação possível entre a UNITEL e a Africell, pelo menos, no que toca ao Marketing em relação a dar início ao primeiro passo.

Por: = Osvaldo Tchingombe = Sociólogo Independente & Comunicador/Analista Político…”Salúte”…

Estou lembrado que quando a UNITEL começou a operar, pela primeira vez, em Angola as festas pomposas que foi dando a cada abertura, seja apresentação nacional ou em cada província, eram espectáculos atrás de espectáculos que não tinha como os cidadãos não saberem que a UNITEL chegou e está ali, mas na verdade, tudo isto resultara da visão da antiga PCA, Isabel dos Santos. Quer queiramos quer não, esta senhora nasceu para os negócios e o país perdeu uma grande empresária com capacidades fora de série. Portanto, ver hoje a abertura da Africell toda ela chick, refinada, elitista e sem glamour pomposo como mandam as regras festivas da cultura angolana dá saudades da mana Isabel e da sua UNITEL, mas enfim.

Uma abertura da Africell tinha de ter dois ambientes, o restrito, isto é, para alguns e o popular. Isto é, na Baía de Luanda ou numa Praça de Independência com multidão, como uma forte presença de publicidades na imprensa, pois, o modo como está a decorrer a abertura dá a entender que esta operadora não tem condições para uma abertura como tal e o que nos consta é que a sua abertura é uma orientação política com vista ao cumprimento de uma promessa eleitoral.

Ou seja, o objectivo é eleitoralista porque, segundo fontes, a abertura não estava prevista para Abril, mas sim, para o final do ano, em função de ser neste período que a operadora entende que teria condições para funcionar em Angola.

Contudo, não sei quem é o Director de Marketing da Africell, mas falhou bastante na publicidade e se a Africell continuar neste caminho morno em termos de Marketing vai acabar como a Movicel, – e os proprietários e os funcionários e mais algum grupinho é que serão os únicos clientes desta operadora.

Porém, seja bem vinda e esperamos que faça diferente da UNITEL e que a UNITEL agora se reinvente para que não acabe como Angola Telecom e a sua congênere Movicel.