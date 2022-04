Tony Parker impressionado com “Formigas” do Cazenga

O talento e a dedicação de mais de duas centenas de crianças da Escola Desportiva Formigas do Cazenga, em Luanda, deixou impressionado o antigo jogador da NBA, o francês Tony Parker, que se encontra em Angola.

Durante a visita hoje, as instalações da referida agremiação da capital do país, o ex-basquetebolista confraternizou com cerca de 300 crianças do projecto de iniciação, aprendizagem da prática de actividades desportivas no Distrito do Cazenga.

Em conferência de imprensa, o francês afirmou que o número de crianças que abraçam o projecto das Formigas do Cazenga encontraram um lugar para se formar em duas vertentes, por via do desporto, o que pontifica em Angola.

“Estou feliz por estar aqui em Angola. Gostaria que o trabalho que está ser desenvolvido possa ser um modelo para África. Aqueles que mais se dedicarem vão ter o nosso apoio académico e desportivo, porque o que pretendemos é ajudar a nascerem novas estrelas”, disse.

Depois de ensinar algumas técnicas aos jovens atletas, Parker visitou as instalações da escola, tendo descerrado a placa das áreas renovadas. Ainda plantou uma árvore como símbolo da preservação do ambiente.

Em Julho de 2021, foi assinado um memorando entre a Embaixada de França em Angola, Agência Francesa de Desenvolvimento e a Escola Formigas do Cazenga.

O referido acordo, que contempla, além da formação de treinadores à distância, o fornecimento de material desportivo. Também abrangeu a reparação da quadra desportiva, piso pintura e mais dez tabelas de basquetebol.

O clube, dirigido pelo antigo dirigente da Federação Angolana de Basquetebol (FAB), Nguabi Salvador, conta com 300 crianças, em ambos os sexos, recebem ensinamentos desportivos, formação académica e da língua francesa.

Tony Parker, campeão pela NBA em três ocasiões (2003, 2005, 2007 e 2014), com a equipa dos San António Spurs, ao longo dos 17 anos que representou aquele emblema norte-americano.

Ainda no âmbito da cooperação com a ilustre figura europeia, a jovem basquetebolista angolana Sara Caetano, frequenta, acerca de dois anos, a Academia Tony Parker, em França, onde beneficia de uma bolsa de estudo e pratica desportiva.

A mascote das formiguinhas do Cazenga, além do seu clube do berço, destacou-se várias vezes ao serviço das selecções angolanas de basquetebol juniores femininos.