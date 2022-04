Grupo Silisa investe mais de 76 milhões de kwanzas na expansão de farmácias

O Grupo Silisa abriu, esta semana, a terceira unidade farmacêutica no município da Kibala, província do Cuanza-Sul, com um capital financeiro avaliado em mais de 76 milhões de kwanzas.

Por: Pedro José Mbinza

Nesta primeira fase, a unidade conta com um volume de fármacos avaliados em mais de 20 milhões de kwanzas e garantem 12 postos de trabalhos directos e indirectos.

O Presidente do Grupo Silisa, Sílvio Samuel, afirmou que a unidade perfaz um total de cinco farmácias da organização, sendo duas em Luanda, uma na província do Cuanza-Norte, uma na província do Zaire e outra na província do Cuanza-Sul. O investimento foi feito no quadro da diversificação da economia em curso no país e visa oferecer um serviço de qualidade aos munícipes que procuram por estes serviços.

O Administrador do município da Kibala, João Daniel Nunes, manifestou a sua satisfação, avançando à imprensa que é a décima nona farmácia que o município ganha com qualidade necessária para atender a população, evitando, deste modo, que os cidadãos percorreram longas distâncias, para adiquirem medicamentos.

A inauguração desta infra-estrutura se enquadra na estratégia de expansão da rede de farmácias do grupo, tendo como principal objectivo colmatar o défice de oferta de fármacos existente naquela região do país, prestando um serviço de qualidade internacional para os munícipes e colaboradores de empresas que lá funcionam.