Brasil: Menino de 12 anos mata irmão de 15 durante brincadeira com espingarda

Menino mata o próprio irmão no interior de São Paulo após acidente com arma de fogo

Eles brincavam com uma espingarda sem saber que a arma estava carregada

O adolescente foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento

Um adolescente de 15 anos morreu na última quarta-feira (6) em Toledo, interior de São Paulo, após ser baleado acidentalmente pelo próprio irmão, de 12, na casa da família.

De acordo com informações do G1, o episódio aconteceu durante uma brincadeira entre os jovens e está sendo investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Gabriel Gustavo Brito. Na quarta, ele brincava com o irmão com uma espingarda encontrada na casa. Sem saber que a arma estava carregada, o caçula disparou contra o mais velho.

A bala atingiu a cabeça do garoto. Uma equipe de saúde do município solicitou a viatura UTI móvel do Pronto Atendimento e foi até a casa da família.

Lá, os médicos encontraram Gabriel caído no chão, com ferimento de bala na cabeça, perda expressiva de sangue e pulso e respiração fracos.

A equipe realizou os primeiros-socorros e levou o garoto ao Pronto Atendimento de Toledo. Apesar dos esforços, o óbito da vítima foi diagnosticado às 11h15.

Morte causa comoção na cidade

O caso gerou repercussão e comoção na cidade, com direito a manifestação do prefeito Eleazar Muniz (DEM) nas redes sociais.

“Luto. Muito triste a notícia do incidente desastroso ocorrido entre dois irmãos, que resultou no falecimento desse adolescente em nossa cidade. Que o amor de Deus possa confortar e abraçar seus familiares e a todos que estão sentindo sua perda. Descanse em paz”, escreveu.