Apple TV+ tornou-se o primeiro serviço de streaming a ganhar um Óscar

O líder da Apple, Tim Cook, aproveitou para reagir através da respetiva página de Twitter.

A Apple fez história na edição 2022 dos Óscares ao tornar-se a primeira empresa com um serviço de streaming a ganhar o Óscar de Melhor Filme.

‘CODA’ foi o filme distinguido com o maior prémio da Academia de Hollywood, conquistando ainda mais duas estatuetas relativas a Melhor Ator Secundário e Melhor Argumento Adaptado.



“A equipa do ‘CODA’ criou um filme profundamente belo, uma história de esperança e com coração que celebra as nossas diferenças”, pode ler-se publicação feita pelo CEO da Apple, Tim Cook. O executivo aproveitou ainda para congratular os produtores do filme, naquilo que considera “vitórias históricas”.

Curiosamente, o favorito dos Óscares deste ano era ‘O Poder do Cão’, da Netflix, que reunia 12 nomeações. Infelizmente para a Netflix, o filme foi apenas distinguido com o prémio de Melhor Realização (Jane Campion).