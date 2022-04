UNITEL tem a rede de Internet móvel mais rápida da África Central

No continente Africano existem várias operadoras de telefonia móvel, umas representadas em vários países em simultâneo, dentre a operadoras que estão no mercado em Angola temos a UNITEL, MOVICEL, e a mais nova operadora de telefonia móvel que entrará em funcionamento em breve que é a AFRICELL.

Os dados apresentados em 2017 garantem que a UNITEL tinha na época 75% da quota do mercado de telefonia móvel do país, enquanto que a MOVICEL ficou com os 25%, um cenário que poderá sofrer alterações nós próximos anos com chegada da mais nova operadora.

Recentemente o Speed Test, apresentou os resultados do concurso denominado “Speedtest Awards, presented by Ookla” onde a UNITEL surge como o grande vencedor na categoria da “Rede Móvel mais rápida da África Central”, de acordo com aos resultados dos testes realizados com Speedtest pela Ookla para o terceiro e quarto trimestres do ano de 2021.



Metodologia

A categoria “Rede Móvel Mais Rápida da África Central” para os principais fornecedores em velocidade foi determinada através da avaliação da velocidade de cada fornecedor Score no terceiro e quarto trimestre de 2021. Para determinar os fornecedores mais rápidos para as redes móveis, a Ookla avalia a pontuação da velocidade a partir de todos os resultados de testes realizados utilizando Chipsets modernos. Para ser designado como um fornecedor de topo, o teste de velocidade do operador, os resultados devem representar pelo menos 3% do tamanho da amostra nas suas áreas geográficas.

O reconhecimento da “Rede Móvel Mais Rápida da África Central”, bem como os relatórios contidos no Portal Speedtest Intelligence, representam a visão da Ookla sobre os nossos dados utilizando a ciência e as metodologias que vão para o benchmarking de redes. Com mais de 10 milhões de testes iniciados diariamente pelo consumidor no Speedtest, a Ookla fornece uma visão inestimável sobre a desempenho, qualidade e acessibilidade das redes em todo o mundo.