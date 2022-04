MPLA abre pré-campanha no Kunene

O MPLA lançou esta terça-feira na cidade de Ondjiva, província do Kunene, a sua pré-campanha em acto presidido pelo presidente do partido, João Lourenço.

O acto foi pontapé de saída do partido rumo às eleições gerais previstas para o próximo mês de Agosto.

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, referiu que, neste acto, os militantes reafirmaram, mais uma vez, a força e a vitalidade do MPLA e o compromisso que o partido tem com o povo, no sentido de continuar a consolidar a paz e o desenvolvimento.

Para a primeira secretaria provincial do MPLA no Kunene, Gerdina Didalelwa, a escolha da província para acolher o lançamento da pré-campanha do partido não está despido de razão. “Esta província é bastião do MPLA desde os primórdios da independência de Angola”, frisou.

Disse que o MPLA no Kunene tem a máquina afinada para conseguir os mesmos resultados obtidos em outros pleitos eleitorais. “Os militantes ainda estão fortes o suficiente para levar o MPLA à vitória”, assegurou.

Na cidade de Ondjiva assistiu-se uma enorme movimentação de pessoas pelas ruas, que estavam completamente infestadas com as cores do MPLA.

Esta terça-feira, o presidente do MPLA inaugurou, igualmente, a nova sede do comité do partido na cidade de Ondjiva, província do Kunene.