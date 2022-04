Mali: Human Rights Watch denuncia massacre de 300 pessoas

A Human Rights Watch denunciou que as forças armadas do Mali, juntamente com soldados estrangeiros, terão executado de forma sumária cerca de 300 homens, no final do mês de Março.

Em comunicado a organização de direitos humanos sublinha que a execução teria acontecido na cidade de Moura, no centro do país. Trata-se do prior crime cometido na ultima década no país.

O exército maliano já tinha vindo a publico informar a morte de “203 combatentes” de grupos armados. Abatidos durante uma operação no centro do Mali, numa zona do Sahel. A operação decorreu de 23 a 31 de Março.

A HRW garante que ao longo de vários dias, no final de Março, o exército maliano e forças estrangeiras executaram varias centenas de pessoas que foram detidas em Moura.

A directora da ONG para o Sahel, Corinne Dufka, sublinhou que “os abusos de grupos islâmicos armados não justificam o massacre deliberado de pessoas sob custódia pelos militares” e, por isso, “o governo do Mali deve investigar urgente e imparcialmente esses assassínios em massa, incluindo o papel de soldados estrangeiros”.