Huawei e CRASA assinam Memorando de Entendimento para acelerar a transformação digital em África

A Huawei assinou um Memorando de Entendimento (MOU) com a Associação de Reguladores das Comunicações da África Austral (CRASA) para impulsionar a transformação digital de África.

Durante a 11ª reunião anual da CRASA, realizado na cidade de Luanda, capital de Angola, onde participaram delegados dos 13 países membros, Bridget Linzie, Secretária Executiva da CRASA e Yang Hongjie, Director do Departamento de Estratégia e Política de TIC da Região da África Austral da Huawei, assinaram o Memorando de Entendimento. Segundo o acordo, ambas as partes pretendem trocar informações e ideias sobre políticas e regulamentos das TIC, realizar investigação conjunta sobre segurança de redes, protecção de dados, políticas de inclusão digital e tecnologias emergentes como a 5G, e organizar actividades de capacitação através de reuniões, workshops e formações.

“Agradeço os esforços que a Huawei tem implementado na introdução das mais inovadoras tecnologias TIC na SADC nos últimos anos, e partilhar a sua tremenda experiência global e know-how na contribuição para o desenvolvimento da região. Vamos aprofundar a cooperação com a Huawei para acelerar ainda mais a transformação digital para um crescimento inclusivo na região”, disse Bridget Linzie.

A transformação digital em África acelerou dramaticamente durante a pandemia e espera-se que continue a crescer na era pós pandémica, com infra-estruturas e serviços TIC a tornarem-se cada vez mais indispensáveis para o crescimento da indústria e para a vida pessoal dos indivíduos.

“Estou feliz que a CRASA vai ter a Huawei como parceiro estratégico para moldar o futuro das TIC da região, dando apoio na conexão do não conectado e para colmatar o fosso digital da região. Nesta era de economia digital, é extremamente importante criar um ambiente propício ao aproveitamento de novas tecnologias como a 5G para impulsionar o desenvolvimento económico social e reforçar a segurança cibernética e a protecção de dados. A CRASA espera uma cooperação frutífera com a Huawei nestas áreas especializadas”, referiu Alfred Marisa, em representação do presidente da CRASA.

“A Huawei está satisfeita por ter o privilégio de estabelecer uma parceria com a CRASA para acelerar o desenvolvimento das TIC na região. Temos trabalhado com partes importantes interessadas da nossa indústria para construir um ecossistema saudável para realizar a nossa visão de levar o digital para cada pessoa, casa e organização para construir um mundo melhor ligado e mais inteligente”, disse Yang Chen, Vice-Presidente da Região da África Austral da Huawei, “acreditamos que com a junção dos esforços entre a Huawei e a CRASA, mais pessoas poderão beneficiar do crescimento catalisado pelo desenvolvimento das TIC”.

Entrando em África em 1998, a Huawei tem vindo a estabelecer parcerias com operadores e parceiros locais no fornecimento de soluções e serviços inovadores de TIC a 1,1 mil milhões de pessoas na região.

