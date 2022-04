Africell Angola arranca operações telefónicas no dia 07 de Abril

Angola será, agora, o quinto país africano onde a Africell vai actuar, sendo que a operadora já está presente na Gâmbia, República Democrática do Congo, Serra Leoa e Uganda, contando, nos quatro, com 12 milhões de clientes.

Depois de dois adiamentos, primeiro em Dezembro de 2021, seguido do de Fevereiro último, finalmente a Africell, quarta operadora telefónica em Angola, poderá arrancar as suas actividades em Luanda na próxima quinta-feira, dia 07 de Abril, revelam fontes do Novo Jornal ligadas ao dossier, assim como atestam os convites Vip distribuídos às entidades governamentais por aquele grupo telefónico de capital norte-americano.

Na noite de quarta-feira, dia 30 de Março, por ocasião do fecho da presente edição deste semanário, as nossas fontes confirmaram que a data de arranque das operações da Africell, em Luanda, se mantém, sendo que a festa de lançamento será realizada no Hotel Intercontinetal, no salão do 24.º andar daquele robusto edifício localizado no eixo-viário.

“Temos o prazer de convidar V. Ex.ª para estar presente na festa de lançamento da Africell em Angola”, lê-se num dos convites Vip com as cores da operadora enviado a um dos membros do aparelho governamental, ao qual a companhia no final escreve: “Esperamos ter a honra da sua presença neste momento tão memorável”.