CASA-CE acusa CNE de adoptar mecanismos anti diálogo

O Presidente da Coligação CASA-CE, Manuel Fernandes, acusou, no último sábado, 2 de Abril, no município do Cazenga, a Comissão Nacional Eleitoral (CNE( de não dialogar com os partidos políticos na oposição e com outros actores da sociedade civil.

Por: Pedro José Mbinza

Manuel Fernandes, que discursava no acto de massa, em comemoração ao décimo aniversário da coligação que pretende se tornar governo este ano, afirmou também que a CNE está a adoptar um mecanismo anti diálogo.

“Pedimos uma audiência ao presidente da CNE para saber sobre algumas questões do processo que não estão bem, mas, infelizmente, não está a nos receber. Está a fugir ao diálogo. Isto não é bom e não é construtivo”, lamentou o Presidente da CASA-CE, garantindo que este facto não garante estabilidade, segurança e eficácia do processo eleitoral que se pretende ordeiro para o País.