Presidente da República já está na cidade do Huambo para abertura do Ano Judicial

O Presidente da República, João Lourenço, já se encontra na cidade do Huambo, onde nesta terça-feira, procede o acto de abertura do novo Ano Judicial 2022.

O ponto alto da cerimónia a ter lugar no complexo Chiva, será o discurso do Chefe de Estado, diante dos presidentes dos Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República, Bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, entre outras entidades do corpo da administração da Justiça no país.

A abertura do Ano Judicial é uma cerimónia rodeada de grande simbolismo, onde na sua locução o Presidente João Lourenço lança um “olhar” para o universo da justiça e o modo como ela é aplicada em Angola.

De igual modo, o acto visa enaltecer os ganhos e, eventualmente, exprimir preocupações e inquietações sobre questões a serem melhoradas no contexto da Justiça.

O Presidente da República, João Lourenço, regressa ainda hoje, terça-feira, a capital, Luanda.