Moeda comemorativa de Kz 200 entra em circulação a 4 de Abril

O Banco Nacional de Angola (BNA) lança a 4 de Abril a moeda metálica com o valor facial de 200 kwanzas, para comemorar o 20º aniversário da Paz e Reconciliação Nacional em Angola, num investimento de USD 1,6 milhões.

A moeda comemorativa, a ser distribuída ao público pelos bancos comerciais, ilustra um abraço fraterno entre os angolanos, símbolo de reconciliação e união, de acordo com uma nota pública do BNA a que ANGOP teve acesso.

A nova denominação, emitida ao abrigo da Lei n.º 1/22, de 24 de Janeiro, complementa as moedas metálicas em circulação, nomeadamente, 50 cêntimos, Kz 1, Kz 5, Kz 10, Kz 20, Kz 50, Kz 100, perfazendo um total de oito moedas metálicas da família de Kwanza.

Com a introdução desta nova moeda, o BNA prevê que vai contribuir para o progresso económico do país, por isso, o Banco Central, reitera o apelo ao seu uso adequado, conservação e valorização.​

O governador do BNA, José de Lima Massano, disse em conferência de imprensa, na última reunião do Comité de Política Monetária, realizada a 28 de Janeiro, que para a emissão destas moedas metálicas foram disponibilizados em USD 1,6 milhões ao fabricante da empresa russa Goznak.

A nova moeda metálica comemorativa juntam-se a nova família do Kwanza, a série 2020, já em circulação.

O desenho patente na moeda metálica foi resultado do um concurso de desenho realizado para o efeito, a nível nacional, pelo Banco Central.

Características da nova moeda

A moeda metálica é unicolor de cor prateada e semi-serrilhada e no seu reverso destacam-se o valor facial, ao centro, e a inscrição “Kwanzas”, a cestaria como símbolo da cultura nacional e, na base, o ano de emissão 2022.

Na face, destaca-se o motivo, representado pelo abraço fraterno, que expressa a união nacional entre os angolanos e a inscrição no topo “PAZ E RECONCILIAÇÃO NACIONAL”.

Destacam-se, de igual modo, a inscrição “2002 – 2022”, que constitui o período entre o ano da assinatura do Acordo que trouxe a Paz definitiva para Angola e o ano de emissão da presente moeda. Na sua base, destaca-se a expressão “REPÚBLICA DE ANGOLA”.

Como elemento de segurança, destaca-se, inclinando-se a moeda metálica, dentro de um dos zeros, a alternância do número 200, com as letras “BNA”.