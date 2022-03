Angola venceu no último sábado por 3-2 a congénere da Guiné-Bissau, em jogo particular de futebol, disputado no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior.

O avançado Ary Papel inaugurou o marcador, na sequência de um erro do guarda-redes da selecção guineense, que empatou por Zinho Gano, antes de Zini e, de novo, Ary Papel darem uma vantagem confortável a Angola, reduzida com um golo do suplente Mauro Rodrigues.