Petro aprimorou detalhes para enfrentar o Wydad

O Petro de Luanda cumpriu, ontem, segunda-feira, a partir das 9h00, uma sessão de treino no campo Osvaldo Saturnino de Oliveira, em Luanda, para melhorar a qualidade dos aspectos técnicos e tácticos, visando o desafio contra o Wydad AC no próximo sábado, às 22h00, no Estádio Mohammed V, na cidade de Casablanca, para a sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol.

Antes dos aspectos tácticos, o técnico Alexandre Santos recupera os atletas, para a manutenção da condição física do grupo e, depois, repartirá os atletas em dois grupos, para ensaiar a criação de jogadas combinadas de ataque e a organização defensiva.

Os tricolores viajam, na terça-feira, às 23h30, via Lisboa, onde se juntam aos atletas Jaredi, Quinito, Eddie Afonso, Tó Carneiro, Vidinho, Megue e Yano, que se encontram ao serviço dos Palancas Negras, na cidade portuguesa de Rio Maior, no quadro da Data FIFA.

Os tricolores cumprem, na sexta-feira, às 22h00, o tradicional treino de reconhecimento para a adaptação do Estádio Mohamed V.

O WAC lidera a tabela classificativa do Grupo D, com 12 pontos, seguido pelo Petro com 11. O Zamalek SC está na terceira posição, com três pontos, e o Sagrada Esperança segura a “lanterna vermelha” no quarto lugar, com apenas um.

Conferência de imprensa

Alexandre Santos faz, hoje, às 8h30, em conferência de imprensa, no Complexo Demósthenes de Almeida, no bairro Madame Bergman, em Luanda, a antevisão do jogo com o WAC.

Diante dos jornalistas, o treinador principal da equipa far-se-á acompanhar de um dos seus jogadores para falar do que foi preparado com a intenção de vencer o adversário.

Na primeira volta da competição, o Petro venceu, no dia 19 de Fevereiro, o adversário, por 2-1, no Estádio Nacional 11 de Novembro, em jogo da primeira jornada da série. Tiago Azulão e Yano marcaram os golos dos tricolores e Jalal Daoudi descontou para os marroquinos.