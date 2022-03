Angola mede forças hoje com a Guiné Equatorial

A Selecção Nacional de futebol de honras defronta, hoje, a partir das 16h00, a similar da Guiné Equatorial, no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, região de Santarém (Portugal), no segundo jogo amistoso enquadrado na Data FIFA, na projecção das eliminatórias da Taça de África Nações, prevista para a Cotê d’Ivoire, em 2023.

Segunda-feira (28), durante a conferência de imprensa, transmitida em directo pela plataforma Zoom, o técnico principal dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, admitiu fazer mudanças no “onze” que defrontou e venceu (3-2) a Guiné-Bissau, sábado último, no mesmo recinto.

No histórico dos confrontos entre as duas selecções, quatro no total, o combinado nacional venceu três e empate um. Ainda ontem, no final da tarde, o grupo realizou o último apronto, que serviu para o técnico Pedro Gonçalves esquematizar o sistema táctico para o desafio de hoje.

“Vamos introduzir algumas alterações, em relação ao “onze” que utilizamos frente à Guiné-Bissau, dentro daquilo que é o nosso plano de jogo, bem como a resposta de outros jogadores. Evidentemente que pretendemos ver a nossa estrutura edificada, consolidar um conjunto de competências”, disse.

Pedro Gonçalves acrescentou, por outro lado, que devido à falta de oportunidades para estar com o grupo reunido, não faz alterações de vulto. Apenas as fará tendo em atenção a ideia de jogo dos Palancas e, deste modo, tirar as melhores ilações.

O seleccionador nacional espera aproveitar estes particulares ao máximo já que o próximo reencontro do grupo está marcado apenas para o mês de Maio.

Para o técnico, a prestação dos Nzalang, designação dos equato-guineenses, no CAN dos Camarões, onde atingiu os quartos-de-final, não passou despercebida.

“Possui um grupo que trabalha há algum tempo, eventualmente não estarão presentes todos os jogadores. Cabe a nós estarmos focados naquilo que pretendemos fazer, tendo sempre em consideração os adversários, para darmos a melhor resposta possível às dificuldades que nos forem criadas”, analisou o técnico.