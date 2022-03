Província do Huambo: Presidente da República fala na abertura do Ano Judicial

A cerimónia formal de abertura do ano judicial 2022 vai acontecer esta terça-feira, 29 de Março, na cidade do Huambo, como reza o programa de actividades. Este ano, acontece à luz de algumas reformas que resultaram num mapa judiciário do país, totalmente reconfigurado, tornando-se necessário proceder à conformidade dos diplomas legais a essa nova realidade.

A abertura do ano judicial, de acordo com a lei, é assinalada com a realização de uma cerimónia solene em que tomam a palavra o Presidente da República, o presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o procurador-geral da República e o bastonário da Ordem dos Advogados.

A cerimónia formal de abertura do ano judicial 2021 realizou-se, a 30 de Março, em Luanda, sob o lema: “Reforma judiciária, via para a consolidação do estado democrático e de direito”.

De acordo com a Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum, o ano judicial decorre do primeiro dia de Março ao dia 21 de Dezembro de cada ano civil.

Entretanto, este ano, o acto vai decorrer ensombrado com o facto do Tribunal Supremo voltar a registar mais uma greve dos seus profissionais e do Presidente deste tribunal superior estar a ser acusado de ter violado a Constituição da República e a exercer o cargo impunemente depois de ter praticado o crime de prevaricação e de excesso de poder conforme vem expresso numa queixa-crime apresentada contra si junto da Procuradoria-Geral da República em Setembro de 2020 que, até ao momento, não se pronunciou sobre o assunto.

No acto de 2021, o Presidente da República lembrou que a cerimónia de abertura do ano judicial é, por excelência, o momento em que os diferentes actores judiciários param para analisar o estado do Sistema de Justiça, avaliar o percurso trilhado e reflectir sobre as perspectivas, os reptos e as dificuldades que se colocam no seu caminho.

Para o Chefe de Estado, o acesso à Justiça e ao Direito constitui um imperativo incontornável, de modo a ser garantida a protecção de todos os cidadãos, independentemente da sua localização ou da sua condição social e económica.