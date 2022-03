Serviço de Investigação Criminal acusado de fuzilar meliantes no Cazenga

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Luanda está a ser acusado de ter “eliminado” dois supostos marginais em plena luz do dia, nesta quinta-feira, 24 de Março, no bairro Mabor, Avenida Ngola Kiluange, junto à paragem do Imbondeiro, no município do Cazenga.

Segundo informações do Serviço de Investigação Criminal (SIC), o incidente ocorreu por volta das 14 horas, quando quatro indivíduos a bordo de duas motorizadas e munidos de armas de fogo foram interpelados pelas “Forças da Ordem”, tendo em seguida resultado numa perseguição onde dois dos quatro marginais foram alvejados mortalmente, enquanto outros dois se colocaram em fuga.

De realçar que, segundo o vídeo que está a circular nas redes sociais, os dois cidadãos “eliminados” estavam a ser perseguidos de motorizada e ao caírem, um dos oficiais, vulgarmente conhecidos por agentes de “baixa visibilidade”, pegou-os, levando-os para o passeio, como se estivesse a prestar socorro aos feridos, em seguida, quando os dois cidadãos estavam sentados no chão, um dos agentes do SIC decidiu pôr fim às vidas destes com disparos de pistola à queima-roupa.

O facto está a gerar uma onda de reações na sociedade, uma vez que os cidadãos não terão mostrado resistência, sendo que, a lei angolana proíbe justiça por mãos próprias e a pena de morte.