Sahara: Marrocos e Espanha podem regressar ao bom diálogo

O presidente do governo espanhol, Pedro Sanchez enviou recentemente uma mensagem ao Rei Mohammed VI considerada como “sábia para estabelecer uma relação de confiança e sinceridade”, pelo ex-chefe do governo espanhol José Luis Zapatero.

Descrevendo como “muito positiva” a declaração do governo espanhol a favor do plano de autonomia marroquina para o Sahara, o antigo chefe do Governo espanhol José Luis Zapatero considerou a posição do seu país como o regresso das “boas relações e confiança” entre Marrocos e Espanha.

Segundo Zapatero, a posição do governo espanhol sobre o plano de autonomia proposto por Marrocos “é uma posição que defendo desde 2008, quando era presidente do governo (…) e que, agora, volta a manifestar-se”. Por isso, manifestou o desejo de que o conflito do Sahara conheça “no futuro próximo uma solução ou um acordo baseado no plano de autonomia marroquino”.

Destacando que “sempre pensei que a relação com Marrocos deve ser baseada na confiança total, sinceridade e transparência em termos de segurança, integridade territorial ou imigração”, Zapatero também fez questão de parabenizar as autoridades de Marrocos e da Espanha por esses resultados após meses de diplomacia e trabalho discreto.

Sublinhado a necessidade de ambos os países terem uma visão voltada para o futuro indicou que “às vezes, as crises são uma grande oportunidade para sairmos mais fortes”, argumentando ainda que para avançar no caminho de uma relação de confiança, “é imperativo trabalhar nas áreas de economia, segurança e cultura”.

Lembrando ainda as ligações culturais e linguísticas nestes momentos de preocupação no mundo, qualificou de “muito positiva” esta nova posição que deu um novo impulso à diplomacia e à amizade, bem como ao entendimento entre dois países como Espanha e Marrocos.