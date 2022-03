Natacão: CNIL domina nacional absoluto

O Clube Náutico da Ilha de Luanda (CNIL) dominou o Campeonato Nacional Absoluto em piscina de 25 metros, com19189 pontos em masculinos e 25610 pts em femininos, em prova terminada na noite de domingo, na piscina Nádia Cruz, em Luanda.

Num universo de quatro equipas, a formação da Ilha de Luanda superou as agremiações do 1º de Agosto, segunda colocada nos dois géneros (com 18235 pts/masculinos) e (16441 pts/femininos).

O Onda Sport Clube ficou em terceiro lugar, igualmente nas duas classes, com 15037 pts (masc) e 18825 pts (fem).

O Clube Naval, recém regressado às competições nacionais, com seis atletas, quedou-se na quarta e última posição com 408 pts (masc).

A nadadora juvenil Nyriam Morais, do CNIL, foi a melhor atleta da prova com sete recordes, cinco em individuais e dois absolutos em estafectas.

Em individuais terminou os 50metros costa com o tempo de 34.23, 100m livres (1.04.44), 100m costa (1.13.74), 200m livres (2.22.01) e 200m costa (2.43.20).

Em estafectas 4X100m livres, o registo foi de 4.21.71, enquanto nos 4X400m estilos foi de 5.00.90, juntamente com as colegas Welwitchia Silva, Nyriam Morais, Rafaela Santo e Maria Freitas.

Na categoria de infantil, Rhanya Santos, também do CNIL, estabeleceu dois recordes individuais em provas de fundo, sendo um nos 800m estilos (11.30.37) e outro nos 400m estilos (6.00.38).

Outro recorde foi obtido pela cadete Kaila Santos, do 1º de Agosto, nos 100m bruços, com o tempo de 1.36.24.