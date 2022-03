Governo do Moxico assegura resgate da mística do lago Dilolo

Com uma altitude média de 1098 metros acima do mar, o lago Dilolo é o terceiro maior de África, sendo um ponto turístico e referencial importante para a região leste do país.

Localizado no município do Luacano, a Comuna do Dilolo, dista a cerca de 62 km e a sua população estimada em 14 mil habitantes.



É conhecido internacionalmente pelas características exóticas e exuberantes, casam com o misticismo que o torna peculiar e vislumbrante para quem o vista.

É neste contexto que, no intuito de resgatar o seu legado, o Governo provincial do Moxico, lançou o Programa de requalificação dos 62 Km de estrada que liga a sede municipal com a comuna do Lago-Dilolo, cuja obra de terraplanagem foi consignada ontem, 23 de Março, à empresa Chinesa Yu Hai e terá uma duração de aproximadamente 12 meses.



A empreitada está ser financiada no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos municípios (PIIM), orçada no valor de 977 milhões de Kwanzas, inclui a construção de pontos de drenagem a betão, e prevê criar 67 postos de trabalho.

Outros trabalhos em curso no município, destacam-se a ampliação do hospital municipal que recebeu a visita do Governador provincial do Moxico, Gonçalves Muandumba, que doravante passa a ter 62 das 30 camas antes existentes.



Luacano vai contar pela primeira vez com a instalação de um agente bancária do Banco BAI para qual os cidadãos passarão fazer o depósito e o serviço de pagamento automático, apesar dos problemas da rede de telefonia móvel que o município regista, esta situação não irá afectar o funcionamento dos mesmo serviços, conforme garantir o Delegado Regional do BNA, Francisco Manuel.