Eugénio Laborinho aconselha efectivos a absterem-se da fuga à paternidade

O ministro do Interior aconselhou esta quarta-feira, no Kuito, província do Bié, os efectivos a se absterem da fuga à paternidade, pelo facto das estatísticas nacionais apontarem como sendo os principais prevaricadores.

Falando na formatura geral com efectivos dos serviços executivos directos e órgãos de apoio técnico do Ministério do Interior no Bié, Eugénio César Laborinho, defendeu ainda a necessidade dos efectivos primarem pelo diálogo e por acções pedagógicas, de modo a evitar incidentes quando a polícia é solicitada a repor a ordem e segurança públicas.

Noutra vertente, o dirigente sublinhou que a segurança pública deve constituir uma missão de todos os cidadãos, para se garantir cada vez mais a tranquilidade da população, realçando que o contributo dos citadinos na segurança pública também permite que haja redução da criminalidade no país.

Por outro lado, reconheceu o desempenho dos efectivos do Ministério do Interior em garantir em todos os municípios do país, apesar das dificuldades que enfrentam, como a falta de meios de transportes, de acomodação, de trabalho e outras.

Eugénio César Laborinho garantiu que o Executivo angolano vai resolver esses problemas paulatinamente, em função da disponibilidade financeira, tendo solicitado à corporação calma, disciplina e lealdade.

Aproveitou a ocasião para apelar aos efectivos locais para afluírem aos Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP) para actualizarem os seus dados e estarem habilitados a participar nas eleições gerais previstas para Agosto próximo.

Acrescentou, de igual modo, que a corporação está preparada para garantir a ordem e a segurança públicas antes, durante e depois do pleito eleitoral.

Durante o acto, presenciado pelo governador do Bié, Pereira Alfredo, foram patenteados, promovidos e graduados mais de mil 472 elementos da Delegação do Interior dessa província.