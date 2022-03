Detido assassino que violou, matou e enterrou duas jovens em Luanda

O Serviço de Investigação Criminal (SIC), fez na manhã desta terça-feira, 22, a reconstituição dos crimes em que foram vítimas as jovens Elisa Taty Sebastião Buana, de 19 anos de idade, desaparecida desde o dia 17 de Novembro de 2021 e Alice Somateca Evambi, de 23 anos de idade, estudante Universitária, frequentando o 3º ano do curso de medicina, dada como desaparecida no dia 5 de Agosto de 2021.

Segundo o SIC, o assassino, frio, usava um outro rosto no seu perfil do Facebook, que facilitava a emboscada às vítimas.

Alice, terá caído numa emboscada em que o malfeitor alegava que vendia postiços a bom preço, nesta ida a busca da mercadoria, acabou por cair nãos mãos do assassino.



No entanto, este jornal sabe que o mesmo assassino esteve com duas presas no ano passado, que no entanto conseguiram escapar.

Regina Cassule, mãe de Margarida, de 19 anos de idade, explicou que a filha, que era empregada do homicida, escapou graças a comunicação que com ela, uma vez que havia lhe comunicado que o seu patrão estava envolvido em crimes de violação.

“Ela era professora do colégio dele, uma vez ele ligou para a minha filha para ir em busca do salário, quando eram 19 horas, mas eu sabia que duas moças já tinham sido violadas por ele, por isso lá pedir explicação”. Paixão Paciência, o assassino, está com 33 anos de idade, é natural de Malange.