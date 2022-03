Ponte Cultural junta vozes angolanas e estrangeiras

A 8ª edição do projecto Ponte Cultural, uma iniciativa da Fundação Arte e Cultura, com a apresentação de um concerto musical no Wyza Anfiteatro, via juntar vozes de Angola e de Israel.

O projecto Cultural Voluntário previsto para uma semana vai contar com os músicos Bruno M, Gloria da Lu, Cleyton M, Noa Zulu, Avner Hodorov e Tel Aviv, num show ao vivo e gratuito no dia 26 deste mês.

O Ponte Cultural é uma das várias actividades desenvolvidas pela Fundação Arte e Cultura sob a Direcção de Naama Margalit.

A ideia é a de proporcionar espaço de colaborações entre artistas angolanos e estrangeiros, para a criação conjunta de novas músicas.

Numa espécie de residência, os artistas desenvolvem trabalhos criativos conjuntos nos estúdios da referida fundação, durante uma semana, e criam, interpretam e gravam uma ou duas novas faixas conjuntas.

A propósito, o produtor Hochi Fu disse acreditar que a especial atmosfera de Angola e especificamente a do centro cultural inspirará os artistas a explorar novos territórios.

O criador avançou que esta colaboração vai garantir a continuidade das actividades e será uma plataforma para apresentar o rico mundo da arte angolana e os seus artistas de revelação.

Esta é a 8ª edição do Projecto Ponte Cultural desde o seu lançamento em 2013.