Ministério das Finanças rejeita pedido do 1.º de Agosto na atribuição de verbas

De acordo com informações avançadas este, 18 de Março, pelo Novo Jornal, o Ministério das Finanças (MINFIN) vai atribuir apenas, por via do Ministério da Defesa Nacional e dos Veteranos da Pátria (MINDENVP), cerca de 200 milhões de kwanzas por mês ao 1.º de Agosto, para fazer face à situação transitória que o emblema militar atravessa, segundo apurou o mesmo jornal de fontes ligadas ao dossier, tanto do “palácio da Mutamba”, como da formação “rubro negra”.

A mesma fonte atesta que o MINFIN estabeleceu somente disponibilizar 150 milhões de kwanzas mensalmente ao 1.º de Agosto, o que não agradou ao topo da hierarquia das Forças Armadas Angolanas (FAA).

O MINDENVP e a Direção do clube liderado por Carlos Hendrick, usando o argumento da dimensão do clube e a sua história, alegou em dezembro de 2021 que precisaria de receber do erário aproximadamente 800 milhões de kwanzas/mês, porém o MINFIN não concordou, tendo acrescido apenas 50 milhões.

De referir que o Novo Jornal acrescenta ainda que o não-aumento da verba extraordinária atribuída ao 1.º de Agosto se deve ao facto de os militares não serem uma unidade orçamental nem um órgão dependente sobre cuja gestão e financiamento o Governo tenha responsabilidade directa.