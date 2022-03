Covid-19: Mais de 400 mil huilanos sem segunda dose

Quatrocentos e seis mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra à Covid-19 na província da Huíla, segundo as autoridades sanitárias.

Na província com três milhões 185 mil 244 habitantes, um milhão 470 mil foram vacinados com as duas doses e 14 mil com a de reforço (terceira dose).

Os dados foram avançados hoje, terça-feira, pelo porta-voz do gabinete provincial da saúde, Júlio Madeleno, lamentando que apesar da sensibilização muitos cidadãos recusam-se a completar a imunização, colocando-os na condição de risco.

O médico assegurou que todos os postos de vacinação estão abertos, até ao fim-de-semana, aplicar a segunda dose e a de reforço.

Para ele, a ausência dos cidadãos nos postos para completar a imunização preocupa, já que têm disponíveis os anti-génios e não há razões para que eles se furtem.

“Os que pensam que com uma dose estão livres do perigo, andam enganados, uma vez que é preciso tomar pelo menos duas, pois há países em que os vulneráveis já estão já a fazer a quarta dose”, ressaltou.

Desde o registo do primeiro caso em Agosto de 2020, a província da Huíla tem um acumulado de três mil 684 casos confirmados, 214 óbitos, três mil 224 recuperados e 255 activos.