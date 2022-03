BDA abre agência regional Benguela e Huíla e apresenta produtos financeiros para o sector da pesca e aquicultura

Dando sequência ao processo de melhoria de crédito e de expansão, o Banco de Desenvolvimento de Angola inaugura, nos próximos dias 24 e 25 de Março, respectivamente, nas províncias de Benguela e Huíla, as agências regionais Benguela e Huíla.

As agências, localizadas, respectivamente, nas instalações do SIAC Benguela e Huíla, vão atender as necessidades dos promotores das duas províncias e estão equipadas para prestar os vários serviços até então disponíveis na Agência Central, em Luanda.

Com a abertura destas Dependências, as solicitações de crédito passarão a ser feitas localmente, permitindo a redução de custos, porquanto os empresários já não terão necessidade de se deslocar a Luanda, ao mesmo tempo que vai permitir a celeridade na análise dos pedidos de financiamento.

Serão abertas, igualmente, nos próximos tempos, as agências regionais Cabinda e Moxico. A primeira Agência Regional do BDA foi inaugurada no passado dia 21 de Janeiro, no Huambo, tendo se seguido depois as Agências Lunda Sul e Uíge.

O BDA em Benguela financiou 47 operações num valor global de 20.751.181.702,58. As operações correspondem ao financiamento no âmbito do Alívio Económico e ao financiamento directo aos sectores da Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços.

Na província da Huíla o BDA financiou 85 operações num valor global de 21.009.940.566,47. As operações correspondem ao financiamento no âmbito do Alívio Económico e ao financiamento directo aos sectores da Agricultura, Indústria, Pecuária, Comércio e Serviços.

Apresentação de produtos financeiros no Namibe e Benguela

No âmbito do processo de melhoria do crédito, o Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) apresenta, no próximo dia 25 de Março, nas Províncias do Namibe e Benguela, 4 novos produtos financeiros para o sector da pesca e aquicultura, nomeadamente “Capital Circulante”, “Máquinas e Equipamentos”, “Estruturas e Infra–estruturas” e “Projectos de Investimento”.

Os novos produtos, destinados aos micro, pequenos, médios e grandes pescadores/armadores e aquicultores visam conferir maior consistência à solução de financiamento para as iniciativas empresariais dos segmentos da pesca e aquicultura, aliada as necessidades, expectativas e características dos operadores económicos dos referidos sectores, sendo que o BDA cobre até 95% do financiamento.

As soluções de financiamento para os sectores da pesca e da aquicultura cobrirão as solicitações dos promotores no âmbito das despesas correntes, máquinas e equipamentos, estruturas e infraestruturas e oportunidades de investimento.

Recorde-se que os novos produtos financeiros foram lançados em Luanda no dia 25 de Fevereiro, na Feira Nacional da Pesca Artesanal e Aquicultura, que aconteceu no Pavilhão Multiusos do Kilamba.

Com mais este passo, o BDA reafirma o seu compromisso com o financiamento à economia, contribuindo para o desenvolvimento económico-social do País, por via da criação de negócios sustentáveis que promovam empregos e gerem renda.