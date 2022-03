Governadora de Luanda constata funcionamento dos BUAPs

Acompanhada pelos administradores mumicipal de Viana e do distrito urbano da Estalagem, Demétrio Brás de Sepúlveda e Eduardo Fernando, respectivamemte, a Governadora de Luanda, Ana Paula de Carvalho, foi ver de perto o funcionamento dos BUAPs.

Por: Emiliano Caxala

A actividade decorreu este sábado, 19 de Março, no município de Viana e visou constatar o funcionamento dos balcões colocados à disposição dos cerca de 4 milhões de habitantes, no âmbito de actualização do registo eleitoral oficioso.

No município satélite de Luanda, a Governadora Ana Paula de Carvalho vositou os Buaps dos distritos urbanos da estalagem, vila sede e do distrito do Zango.

Manuel Cardoso, chegou ao BUAP da sua área às 05 horas da manhã, mas até por volta das 10 horas, ainda não tinha efectuado o seu registo eleitoral.

O munícipe de Viana, que se mostrou bastante ancioso em actualizar os dados que lhe vão permitir votar nas eleições gerais de 2022 denunciou que o processo está a ser bastante lento.

“Essa situação seria ultrapassada caso os técnicos fossem ao encontro da população, comforme ocorreu nas eleições anteriores”, sublinhou.

Maria Baptista, outra munícipe de Viana afirmou que os postos de registos estão muito cheios situação que está a obrigar os cidadãos a sair de casa muito cedo para serem os primeiros a serem atendidos.



“Cheguei às 07 horas e até agora, quase 10 horas, ainda não fui atendida. Estou aqui na fila a aguardar a minha vez”, explicou, tendo garantido que em função da insegurança que ainda afecta muitos bairros, .

Ao tomar a palavra, Governadora de Luanda disse que, embora aimda se regista algumas enchentes nos postos visitados a nota positiva recai ao facto de, nos últimos dias, estarem a ser atingidas metas que não eram atingidos anteriormente.

“Como falta pouco tempo para o término do processo, temos agora também os domingos para que os cidadãos possam proceder a actualização do registo eleitoral para poderem exercer o seu direito de cidadania”, notou.

A Governadora afirmou, em gesto de apelo, aos cidadãos a fazerem o registo eleitoral sublinhando que ter sido uma das primeras pessoas a actualizar o seu registo na zona onde reside, sendo esta, uma das obrigações do processoue.