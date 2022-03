Detidos marginais envolvidos na morte de um oficial da Polícia Nacional no bairro Paraíso

Efectivos da Polícia Nacional de Angola, em coordenação com Serviço de Investigação Criminal (SIC), no município de Cacuaco apresentaram, hoje, em Luanda, quatro cidadãos, com idades compreendidas entre 21 e 28 anos, supostamente envolvidos na prática de homicídio qualificado, com recurso a arma de fogo, em que foi vítima o Inspector-Chefe da Polícia Nacional de Angola, de 53 anos de idade, morto no interior de uma residência no bairro Paraíso, em Cacuaco.



A detenção ocorreu fruto de uma investigação aturada que está a ser levada acabo pelas forças policiais para localização e detenção dos restantes membros do grupo, num total de 15 elementos, que actuam naquela circunscrição.



Refira-se que, a operação resultou, igualmente, na apreensão de uma arma de fogo do tipo AKM, possivelmente, envolvida no acto, ocorrido no bairro Paraíso, rua da Escola dos Chineses, quando o Inspector-Chefe saia da sua residência para ir socorrer o vizinho do mesmo quintal, que estava ser assaltado e foi surpreendido pelos meliantes que efectuaram disparos a queima-roupa, culminando com a morte da vitima no local.