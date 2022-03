“Somos fortes porque temos estruturas fortes, com maior nível de organização”: Garante MPLA no Namibe

O político do MPLA, João Diogo Gaspar, membro do Bureau Político do Comité Central e Coordenador do Grupo de acompanhamento à província do Namibe, reconheceu este Sábado, 19 de Março, durante o encontro metodológico provincial sobre a organização do partido, que o MPLA tem estruturas fortes e com o maior nível de organização em relação aos seus adversários políticos.

“Nós somos fortes porque temos estruturas fortes, com maior nível de organização e, estão ao nosso lado, todos os militantes, amigos e simpatizantes que nos asseguram, sendo estes a base sólida para o garante da vitória”, explicou.

Segundo o político do MPLA, o trabalho que está a ser feito no Namibe, o partido dos “camaradas” prevê ganhar os cinco (5) deputados com vista a contribuir para os resultados ao nível nacional.

“A confiança e as bases que o MPLA possui na província do Namibe motiva o partido no poder a continuar a mobilizar os cidadãos que ainda se mostram indecisos”, sustentou Digo Gaspar, tendo considerado ser necessário arregaçar as mangas, descer às bases, caminhar com elas e estar cada vez mais próximos delas, viver os seus problemas e partilhar as soluções para as questões que ainda afligem as populações.

O Coordenador do Grupo de Acompanhamento do MPLA na província do Namibe, pediu maior rigor na mobilização dos cidadãos para aumentar a base eleitoral, garantindo, deste modo, o envolvimento de todos nas eleições e a consequente vitória do MPLA.

“Gostaria de alertar que temos um documento muito importante e que deve fazer parte dos instrumentos de trabalho de planificação táctica operacional para a Estratégia eleitoral que merece destaque nestas eleições gerais do ano corrente. Trata-se do discurso do Camarada Presidente João Lourenço, proferido a partir da cidade de Menongue, no âmbito do lançamento da Agenda Política para o ano de 2022, que orienta o seguinte: “Não podemos ficar fechados em nós próprios. Precisamos de atrair o voto dos indecisos, dos cidadãos sem partido e até dos militantes de outros partidos políticos que estão desencontrados com as suas práticas nada democráticas”, rematou.

O acto contou com a presença do 1.º Secretário Provincial do MPLA e Governador da Província do Namibe, Archer Mangueira, Membros do Grupo de Acompanhamento do Secretariado do Bureau Político à Província do Namibe, Membros do Comité Provincial, amigos e simpatizantes dos Camaradas.