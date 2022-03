Juventus foi “pelos ares” e Chelsea garante presença nos “quartos” da Liga dos Campeões

A Juventus voltou a ser eliminada da Liga dos Campeões nos oitavos-de-final. Depois de há um ano o carrasco ter sido o FC Porto, agora o feito coube aos espanhóis do Villarreal e com um triunfo claro em Turim após o empate (1-1) em Espanha.

A entrada nos “quartos” ficou decidida em Turim nos últimos 15 minutos de jogo. Primeiro através de um penálti validado pelo VAR e concretizado por Gerard Moreno, aos 78′.

Aos 85′, Pau Torres dilatou a vantagem do “submarino amarelo” a concluir um pontapé de canto e, já nos descontos, um novo penálti foi concretizado pelo neerlandês Arnaut Danjuma, fixando o resultado surpresa da noite em 0-3.

No outro jogo da noite, os campeões franceses Lille receberam o campeão europeu Chelsea com a pesada tarefa de reverter uma derrota por dois golos sofrida em Londres.

Os gauleses até começaram melhor, marcando de penálti, aos 38′, pelo turco Burak Yilmaz. Mas ainda antes do intervalo, nos descontos da primeira parte, o norte-americano Cristian Pulisic empatou o jogo e voltou a dar uma confortável vantagem ao clube inglês ainda detido por Roman Abramovich.

Com os portugueses Tiago Djaló, José Fonte e Xeka no “11” durante os 90 minutos, o Lille manteve a esperança na reviravolta da eliminatória, mas acabou derrotado uma vez mais. O espanhol César Azpilicueta concluiu da melhor forma, aos 71 minutos, uma jogada envolvente do ataque dos campeões europeus.

O Villarreal e o Chelsea fecharam assim o quadro dos quartos de final da Liga dos Campeões e são os últimos adversários possíveis para o Benfica, o representante português ainda em prova entre os oito melhores clubes desta época nas provas europeias.

O sorteio está marcado para sexta-feira, ao meio dia (11 horas, em Luanda), em Nyon, na Suíça. Vão ficar logo definidos também os duelos das meias-finais.

Os jogos dos “quartos” estão marcados para decorrer entre 5 e 13 de Abril. As “meias” jogam-se entre 26 de Abril e 4 de Maio. A final, que foi transferida pela UEFA de São Petersburgo, na Rússia, para o Stade de France, em Paris, França, está marcada para 28 de Maio.