Guerra na Ucrânia: “O resultado de um certo adormecimento da Europa”

A quarta ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia ocorreu esta quarta-feira, 16 de Março. A Rússia insiste na neutralidade da Ucrânia como Áustria ou Suécia, mas os ucranianos rejeitam a ideia. Kiev diz que a quarta alta patente do exército russo morreu em combate. Os bombardeamentos chegaram, pela primeira vez, à cidade de Zaporizhzhia.

Este conflito “parece um mau pesado porque, no fundo, estas coisas são cíclicas. Em 1914-1918 julgou-se que não era possível e depois 1939-1945, nunca ninguém pensou que uma Guerra desse tipo seria possível na Europa e ela aconteceu”, lembra o poeta e militante socialista, Manuel Alegre.

A capital ucraniana entrou em confinamento até amanhã de manhã. A circulação em Kiev sem permissão especial é proibida, a não ser com o objectivo de chegar aos abrigos, apontam as autoridades locais.

“Vejo isto como uma barbaridade que está a ser feita pela Rússia contra a Ucrânia, mas vejo isto também como o resultado de um certo adormecimento da Europa e dos países do Ocidente, que não viram, com a devida atenção, aquilo que estava para vir. No fundo não acreditaram”, acrescenta.

“Não sei se as nossas sociedades e povos estão preparados para enfrentar as consequências desta guerra e sobretudo para enfrentar as consequências de outras possíveis porque não sei se isto pára nas fronteiras da Ucrânia. Vejo também com muita admiração a bravura e a coragem do povo ucraniano”, concluiu.

Bandeira russa retirada do Conselho Europeu

O Conselho da Europa expulsou esta quarta-feira a Rússia do principal órgão de direitos humanos do continente devido à invasão e guerra na Ucrânia, numa acção sem precedentes, num processo iniciado por Moscovo.

O comité da organização, composta por 47 Estados-membros, disse, em comunicado, que “a Federação Russa deixou de ser membro do Conselho da Europa a partir de hoje, passados 26 anos da adesão”.