Gelson Dala dado como certo no Al-Gharafa do Qatar

Após ter protagonizado uma época brilhante ao serviço do Al-Wakrah SC, o avançado internacional angolano Gelson Dala, tem estado sob o olhar de grandes clubes do futebol do Qatar.

Dentre os clubes interessados pelo passe do jovem jogador angolano, ressalta o nome da equipa do Al-Gharafa SC, 5° classificado do campeonato, que já terá avançado com uma proposta.

Gelson Dala, recorde-se, é a principal referência da equipa do Al-Wakrah SC na presente temporada, tendo apontado 15 golos em 20 jogos, terminando como 5° melhor marcador do campeonato com 11 tentos apontados.

O avançado internacional angolano foi uma das peças-chave no sucesso do clube qatarense na temporada finda da Qatar Stars League, levando o clube a conquistar o terceiro lugar no campeonato, e consequentemente o apuramento aos playoffs de acesso a Liga dos Campeões da Ásia.

Cedido por empréstimo ao clube qatarense até ao final da presente temporada, o avançado angolano tem contrato com o Rio Ave de Portugal até 2023.