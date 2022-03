Em alusão ao seu 10.° aniversário: CASA-CE realiza a 2 de Abril, acto político de massas

Os membros do Colégio Presidencial, órgão deliberativo da Coligação, aprovaram nesta sexta-feira, 18 de Março, o programa para realização do acto político de massas da CASA-CE, a ter lugar em Luanda, a maior praça político-eleitoral em Angola.

Marcado para o dia 2 de Abril do corrente ano, o acto político de massas, sob organização do Secretariado Executivo Nacional, será o ponto mais alto das comemorações do 10.° aniversário da Coligação, a assinalar-se a 3 de Abril.

Encarado pelos membros do Colégio Presidencial como um desafio político de grande envergadura, o acto político de massas sob lema “CASA-CE 10 anos por Angola e pelos angolanos” prevê protagonizar no município do Cazenga uma das maiores enchentes da Coligação, dos últimos 4 anos.

Sob orientação do seu Presidente, companheiro Manuel Fernandes, o Colégio Presidencial da CASA-CE discutiu e aprovou, igualmente, entre outros documentos, o programa de deslocação ao interior e o plano de recolhas de contribuições junto das instituições e grupos de cidadãos, para o enriquecimento do programa de governo da CASA-CE, que vai decorrer ao longo do mês de abril, nas 18 províncias.

Reunido na sua 5.ª sessão ordinária, o Colégio Presidencial é o órgão deliberativo máximo da Convergência Ampla de Salvação de Angola-Coligação Eleitoral (CASA-CE), fundada há 3 de Abril de 2012, em Luanda.