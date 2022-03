JMPLA promove campanha de prevenção à sinistralidade rodoviária

Uma campanha de prevenção contra a sinistralidade rodoviária, denominada “condução cuidada”, foi realizada durante o fim de semana nas principais artérias da cidade de Ondjiva, sede capital da província do Cunene, numa iniciativa do Secretariado da JMPLA.

A actividade teve como objectivo principal sensibilizar os automobilistas, moto-taxistas e peões sobre a importância do combate e prevenção da sinistralidade rodoviária.

A campanha contou com 150 jovens filiados na organização, que sensibilizaram os automobilistas sobre questões relacionadas com a circulação dos peões, locais apropriados para estacionar as viaturas, obrigatoriedade do uso do cinto de segurança pelos automobilistas e do capacete de protecção pelos motociclistas.

Em declaração à ANGOP, o secretário para o departamento de Informação e Propaganda do comité da JMPLA no Cunene, Dias Gumpita, fez saber que os jovens actuaram em várias paragens e nos pontos de maior tráfego rodoviário da cidade de Ondjiva.

Destacou a necessidade dos cidadãos estarem cada vez mais sensibilizados no sentido de terem mais precaução quando estiverem a conduzir, para evitar mortes e ferimentos desnecessários.

“O quadro actual da sinistralidade rodoviária no nosso país e na província em particular preocupa a nossa direcção, daí que precisamos consciencializar os nossos automobilistas, moto-taxistas e peões sobre a necessidade de serem cada vez mais cautelosos”, realçou.

Dados do comando da Polícia Nacional no Cunene indicam que durante o ano de 2021 foram registados 407 acidentes, mais 140 em relação ao período anterior, que culminaram na morte de 54 pessoas e 423 feridos.

A falta de prudência, associada à inabilitação para efeito de condução, excesso de velocidade, condução sob efeito de álcool, mau estado técnico de veículos, manobra perigosa e má travessia de peões, foram apontados como principais causas dos sinistros.