JMPLA incentiva jovens a aderirem aos BUAP

A JMPLA no município do Soyo, província do Zaire, encorajou hoje, quarta-feira, os jovens locais a servirem de activistas na mobilização dos cidadãos, em idade eleitoral, para actualizarem os seus dados nos postos criados para o efeito.

De acordo com o primeiro secretário municipal desta organização, Celestino Zacarias Olo, nesta fase derradeira do processo, que tem o seu término previsto para o dia 31 do mês corrente, as acções devem estar viradas na intensificação das campanhas porta a porta.

“Temos que mobilizar todos os cidadãos em idade eleitoral, que completem 18 anos de idade ou mudaram de residência após o acto eleitoral de 2017, para efectuar a actualização dos seus dados eleitorais, de modo a poderem votar em Agosto deste ano”, insistiu.

O dirigente da organização juvenil do MPLA no Soyo dirigia-se a um grupo de 200 jovens estudantes do Instituto Superior Politécnico local, que ingressaram nas fileiras da JMPLA.

A actividade serviu para o lançamento, na região, da campanha de mobilização deste braço juvenil do MPLA denominado “Todos ao Voto, Cada Militante Mais Três Jovens”, que decorre em todo o país.

O político afirmou, na ocasião, que o ingresso de novos membros demonstra a aceitação da sua organização entre a juventude da localidade.

Pediu, entretanto, maior comprometimento à causa do partido e do país, cumprindo, cabalmente, com a pauta deontológica e disciplinar e trabalhando para o resgate dos valores morais e cívicos entre os jovens e na sociedade.

Actividade idêntica decorreu, no último fim-de-semana, na capital da província, Mbanza Kongo.

Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo junta-se aoapelo

Por seu turno, o bispo auxiliar da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo (Tocoísta), Simão Fernandes Quibeta, apelou aos fiéis no Soyo a aderirem em massa ao registo eleitoral oficioso, que os habilitará a votar nas próximas eleições gerais.

Em declarações à imprensa, no final da visita pastoral de 48 horas ao Soyo, o prelado considerou indispensável a participação dos crentes neste que denominou como maior evento democrático.